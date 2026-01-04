"Пътна полиция" отчита голям брой нарушения, но по-малко жертви на пътя по празниците
©
Инспектор Велин Тодоров от отдел "Пътна полиция“ към ГДНП представи пред NOVA равносметка за периода от 24 декември 2025 г. до 1 януари 2026 г.
Статистиката показва интензивна работа на контролните органи:
371 акта са съставени конкретно за управление под въздействието на алкохол, наркотични вещества и техни аналози.
Общо над 2 850 акта за административни нарушения са съставени за деветдневния период.
Наложени са над 24 700 фиша на нарушители в цялата страна.
Освен алкохола и скоростта, най-честите нарушения, които полицаите установяват, са неизползването на обезопасителни колани и говоренето по мобилен телефон по време на шофиране.
Въпреки големия брой нарушения, инспектор Тодоров отчете значително подобрение в общата пътна безопасност през изминалата 2025 година спрямо 2024 г.:
Над 500 по-малко тежки пътнотранспортни произшествия.
Над 700 по-малко ранени участници в движението.
22-ма по-малко загинали на пътя.
"Това е добър сигнал, но предстои усърдна работа през 2026 г., за да запазим и подобрим тази тенденция“, коментира инспекторът.
На въпрос относно въвеждането на камери с изкуствен интелект, от "Пътна полиция“ увериха, че ежедневно се работи по повишаване на техническите характеристики и въвеждане на иновативни решения за контрол.
В момента центърът разполага с пряк достъп до общинските камери в София и основните пътни артерии в страната, което позволява незабавни оперативни решения при струпване на автомобили или инциденти.
Важно за шофьорите: С преминаването на България към новата валута, всички глоби и санкции вече се налагат в евро.
Още по темата
/
Драгомир Драганов: 31 декември 2025 година и 1 януари 2026 година не са просто две поредни дати, а един общ път на надграждане и развитие за област Русе
01.01
Атанас Зафиров: Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която искаме да видим
31.12
Още от категорията
/
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат
03.01
Росен Желязков за Димитър Пенев: България загуби една от най-ярките си и обичани личности в спорта
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на р...
22:20 / 03.01.2026
Димитър Манолов: Нова редовна план-сметка е малко вероятна преди ...
19:29 / 03.01.2026
Колони от автомобили на границата с Турция, изчакването е над 2 ч...
19:29 / 03.01.2026
Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече...
16:41 / 03.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.