Десетокласници от ППМГ "Акад. Никола Обрешков“ - Разград се включиха в кампанията по пътна безопасност "Послание на есенния лист“. За поредна година инициативата е насочена към водачите на моторни превозни средства и останалите участници в пътното движение. Идеята е с помощта на учениците да се засили вниманието на всички участници в пътното движение за по-голяма бдителност на пътя през есента и в зимния период.Есенните листа днес бяха раздадени лично от младите доброволци на БЧК-Разград, които отправиха апели към водачите да шофират внимателно, да пазят пешеходците, да не преминават на червено и да бъдат толерантни на пътя. С помощта на инспекторите от сектор "Пътна полиция“ на ОДМВР-Разград Калоян Кирилов и Васил Власов много шофьори получиха своите послания, които гласят: "Внимавайте за деца на пътя“; "Не карайте с превишена скорост“; "Не преминавайте на червено“, "Не говорете по телефона, докато шофирате“, "Пазете пешеходците и велосипедистите“; "Поставете си колана“ и "Не бързай, може би зад ъгъла има усмивка!".Есенният лист е символично послание за безопасно придвижване през предстоящия труден и опасен зимен сезон. Автоконтрольори и червенокръстци призоваха всички участници в движението по пътищата да бъдат по-толерантни, по-внимателни и да не превишават скоростта.