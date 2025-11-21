Пътни полицаи и доброволци от БЧК с послания на "есенния лист" към водачите на превозни средств
Есенните листа днес бяха раздадени лично от младите доброволци на БЧК-Разград, които отправиха апели към водачите да шофират внимателно, да пазят пешеходците, да не преминават на червено и да бъдат толерантни на пътя. С помощта на инспекторите от сектор "Пътна полиция“ на ОДМВР-Разград Калоян Кирилов и Васил Власов много шофьори получиха своите послания, които гласят: "Внимавайте за деца на пътя“; "Не карайте с превишена скорост“; "Не преминавайте на червено“, "Не говорете по телефона, докато шофирате“, "Пазете пешеходците и велосипедистите“; "Поставете си колана“ и "Не бързай, може би зад ъгъла има усмивка!".
Есенният лист е символично послание за безопасно придвижване през предстоящия труден и опасен зимен сезон. Автоконтрольори и червенокръстци призоваха всички участници в движението по пътищата да бъдат по-толерантни, по-внимателни и да не превишават скоростта.
