|Пътуванията през август – българите към Гърция, румънците и турците с почивки у нас
Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 314.8 хил., Турция - 286.7 хил., Румъния - 77.9 хил., Сърбия - 71.3 хил., Германия - 66.1 хил., Италия - 35.4 хил., Австрия - 29.2 хил., Франция - 25.6 хил., Република Северна Македония - 20.8 хил., Обединено кралство - 19.6 хиляди.
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 55.2%, следвани от пътуванията с други цели - 33.5%, и със служебна цел - 11.3%.
През август 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 2 269.9 хил., или с 6.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.2% (845.4 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.
Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 59.5% от общия брой чужди граждани и достига 1 351.6 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 31.4%, Германия - 19.6%, и Полша - 7.9%.
Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни“ са 740.6 хил., или 32.6% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 335.8 хил., или 45.3% от посещенията в тази група.
Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 423.8 хил., Турция - 335.8 хил., Германия - 264.9 хил., Украйна - 184.9 хил., Полша - 106.8 хил., Сърбия - 97.2 хил., Гърция - 77.9 хил., Нидерландия - 73.2 хил., Чехия - 72.8 хил., Франция - 70.2 хиляди.
Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 52.9%, следвани от посещенията с други цели - 42.1%, и със служебна цел - 5.0%
