© Facebook Зимната обстановка на прохода "Петрохан" става по-сериозна. След като в ранните часове днес заваля сняг, бързо започна са се заформя снежна покривка, която е и върху пътното платно.



Шофьорите сигнализират в социалните мрежи, че снегът продължава да вали, температуните са под нулата, а пътят се пързаля. Някои о т тях коментират, че все още не са срещнали снегорини.



"Фокус" Ви призовава да бъдете внимателни при пътуване в по-високите райони от страната днес и утре и да шофирайте с изправни за метеорологичеите условия автомобили!