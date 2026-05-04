Още около 100 метра от пътната настилка в посока Смолян са сериозно увредени вследствие на свлачището в Пампорово. Това съобщи за ФОКУС инж. Марин Кушев, директор на Областно пътно управление - Смолян.

Днес предстоят срещи в областна и общинска администация в Смолян. На тях ще се предприемат действия по бързо възстановяване на пропаднала стена по един от обходните пътища през село Стойките. Там движението се осъществява в едната лента от близо пет години. "Идеята е да се започне бързото й възстановяване и пропускане на движенето оттам и в двете ленти“ ,посочи инж. Кушев.

Той уточни, че на тези срещи предстои да се уточни и собствеността на имотите на терна, на който се обмисля изграждане на евентуален обход над свлачището. Отново ще се нпарави оглед на района от Областно пътно управление и ще се направи вразка с АПИ и МРРБ, за да се очертаят бъдещите действия и мерки, сварзани със свлачището. За същинското обследване на района трябва да се задействат вещи лица, геолози и експерти, които е необходимо да направят специализирани проучвания, посочи инж. Кушев.