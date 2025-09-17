РИОСВ - Русе проверява емисиите в "Линамар"

© rousse.info От средата на септември започна извършването на емисионен контрол на неподвижните източници на емиисии отпадни газове, изпускани в атмосферната от производтвената площадка на "Линамар лайт метълс - Русе“ ЕООД. Измерванията се извършват с мобилната автоматична станция (МАС) на ИАОС, в присъствието на експерти на РИОСВ – Русе, като се проследяват показатели, включени в комплексното разрешително на дружеството. До момента са измерени емисиите на две изпускащи устройства, като предстои до края на седмицата да бъдат обхванати всички производствени източници, включени в годишния график.



Сигналите за миризми с характер на бакелит, в рамките на работния ден не са потвърдени от експертите, извършващи мониторинг в завода. Всички постъпили сигнали във вечерните часове са изпратени на оператора за предприемане на коригиращи действия. Паралелно с измерванията тече проверка по постъпилите сигнали след 19:00 ч., на 16 септември. От оператора е изискана информация относно спазване на технологичния режим и работещите съоръжения в часовия диапазон от 17:00 до 22:00 часа.



Станцията, включена в Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух АИС "Възраждане“, не е регистрирала превишения на средночасовите или средноденонощните норми на измерваните замърсители в Русе.