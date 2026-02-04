До 10 225 евро могат да получат работодателите за адаптиране на работни места по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Те вече могат да кандидатстват по нея, след като Агенцията за хората с увреждания обяви конкурса за 2026 г., съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).По Програмата е предвидено финансиране за осигуряване на достъп до съществуващи и новоразкрити работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, както и за тяхното приспособяване и оборудване съобразно заболяването на наетите. Осигуряват се и средства за квалификация и преквалификация с цел професионалното и служебното развитие на работниците и служителите с трайни увреждания.Максималният размер на субсидията за дейностите по осигуряване на достъп е до 10 225,84 евро. Същата сума работодателите могат да получат за приспособяване или оборудване на едно работно място съобразно специфичните потребностите на човека с увреждане. За обучение на един работник с трайно увреждане се отпускат до 1022,58 евро.Условията за кандидатстване и конкурсната документация са публикувани на интернет страницата на АХУ в рубрика "Проекти и програми" - https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83