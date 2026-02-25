Работодателите скочиха срещу промени, които ще попречат на интеграцията на чужденците в нашата икономика
©
Това се казва в становище на БСК, цитирано от ФОКУС, относно проекта на Закон за международната закрила, публикуван на портала за обществени консултации на 26.01.2026 г. с номер на консултация 12112-К. Становището е изпратено до министър-председателя, председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и министъра на труда и социалната политика.
С пълния текст на становището можете да се запознаете тук.
Още от категорията
/
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните за прогнозиране месеци заради голямата динамика
13:32
Александър Колячев за завишените сметки за ток: Когато имаме твърдение, че няма повишено потребление, а накрая излиза висока сметка, може да се касае и за грешно отчитане
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.