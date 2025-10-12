Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Радан Кънев: Ние не желаем да определяме кой да е главен прокурор, искаме да бъде избран по начин, гарантиращ върховенството на правото
Автор: Екип Ruse24.bg 11:13Коментари (0)13
© БНТ
Евродепутатът от Европейската народна партия и представител на "Демократична България" Радан Кънев коментира актуалните теми за "дълбоката държава", Антикорупционната комисия и ролята на европейските институции за върховенството на правото у нас. Въпросът не е дали тази риторика достига до Брюксел, а дали проблемът съществува у нас. Все повече хора разбират, че има такъв проблем, заяви той пред БНТ.

Относно избора на нов главен прокурор, евродепутатът беше категоричен.

"Ние не желаем да определяме кой да е главен прокурор. Искаме той да бъде избран по начин, който гарантира върховенството на правото", заяви той и припомни, че забавянето се дължи на изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет и липсата на нов избор.

По думите му, т. нар. "дълбока държава" означава, че "хората, които избираме, не държат реалната власт в ръцете си".

"Фасадна демокрация е изразът, който използвахме, когато учредявахме ДСБ преди 21 години. Реалните лостове на властта са други – те не се променят при избори", посочи евродепутатът.

Кънев отхвърли тезата, че коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" е фасадна.

"Това е доброволен съюз между две политически формации с различни лидери и подходи. Всички виждат колко трудно взаимодействаме понякога, но с сигурност няма задкулисие", допълни той.

На въпрос дали сигналите към европейските институции представляват клевета срещу България, Кънев подчерта, че това е част от същността на членството ни в ЕС."Всеки български гражданин има право да бъде защитен на две нива – от своите национални институции и от европейските. Това е силата на европейската демокрация", каза представителят на ДБ.

В допълнение той уточни, че българите не вярват на съда, прокуратурата и правителството, което прави европейската защита още по-важна.

Кънев коментира и замразените средства по Плана за възстановяване и устойчивост. "Тези пари не са спрени, защото някой се е оплакал. Те са спрени, защото България не отговаря на изискванията за върховенство на правото", заяви той.

Според него, отговорността е на управляващото мнозинство и парламента, които са отменили гаранциите за независимост на КПК. "Европейската комисия иска гаранции, че този орган е независим, а парламентът направи обратното", каза той.

Кънев припомни, че именно "Демократична България" се е противопоставяла на идеята КПК да има разследващи функции. По думите му такива органи се превръщат в оръжие на задкулисието.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
13:30 / 11.10.2025
Даниела Рупецова каза за какво харчи 50 000 лева на месец, призна и за един специален мъж
Даниела Рупецова каза за какво харчи 50 000 лева на месец, призна и за един специален мъж
10:04 / 10.10.2025
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие една от любовниците на Волдемор
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие една от любовниците на Волдемор
14:07 / 10.10.2025
Река Янтра прелива при село Долна Студена
Река Янтра прелива при село Долна Студена
11:59 / 10.10.2025
Окончателно: Парламентът иззе контрола на президента да назначава председатели на ДАНС, ДАТО и ДАР
Окончателно: Парламентът иззе контрола на президента да назначава председатели на ДАНС, ДАТО и ДАР
11:55 / 10.10.2025
Актуални теми
Хороскоп за деня
Конфликт Израел-Газа
51-ото Народно събрание
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: