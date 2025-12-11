Румен Радев, който проведе среща днес в президентската институция с министъра на вътрешните работи и сигурността на Република Корея Юн Ходжунг. Министърът е на посещение в България за участие в съвместен българо-корейски форум в рамките на корейската Програма за сътрудничество в областта на публичното управление. В срещата участва и посланикът на Република Корея в Република България Донг-бе Ким.
Президентът посочи, че в страната ни се провежда дебат за развитието на държавната администрация, нейната численост, функции и ефективност, а Република Корея има съществени постижения в дигитализацията на административните процеси и електронното управление. Развитието на електронното управление следва да води до повишаване на прозрачността в работата на администрацията и ограничаване на субективния фактор при взимане на решения, подчерта още Румен Радев.
Като особено перспективни сфери на двустранното партньорство между Република България и Република Корея по време на срещата бяха откроени икономиката, инвестициите, високите технологии, науката, образованието и културата. Президентът Радев отбеляза, че Република Корея е приоритетен партньор за страната ни в Източна Азия, с която се развиват отношения на основата на споделени ценности и принципи, а през 2025 г. двете държави отбелязват и 35 години от установяването на двустранни дипломатически отношения.
Румен Радев подчерта големия потенциал на партньорството в сферата на високите технологии. Във връзка с това държавният глава посочи, че в България бе създаден първият в Югоизточна Европа Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), с подкрепата на ЕС работи суперкомпютър, а страната ни е определена от ЕК и за създаването на фабрика за изкуствен интелект. Обсъдени бяха също така партньорството в енергетиката и участието на водеща корейска компания в проекта за изграждането на нови енергийни мощности в АЕЦ "Козлодуй“.
По време на срещата президентът Радев подчерта, че страната ни следи процесите в сферата на сигурността в региона на Източна Азия и потвърди подкрепата на страната ни за изпълнението на резолюциите на Организацията на обединените нации по отношение на ядрената и ракетна програма на КНДР.
Държавният глава Румен Радев отправи покана към президента на Република Корея И Дже-мьон да посети България за последващо задълбочаване на двустранния диалог на най-високо равнище.
Радев: България има интерес да използва опита на Република Корея за повишаване на ефективността на публичната администрация
