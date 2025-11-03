Румен Радев по време на среща днес в президентската институция с ръководството на Асоциацията на почетните консули в България (АПКБ). Съставът на асоциацията включва представители на повече от 50 държави, в част от които България няма дипломатическо представителство.
По думите на държавния глава промените и предизвикателствата в глобалната икономика изискват създаването на нови сътрудничества в международен план. Сътресенията в световен мащаб налагат повишаване на устойчивостта на съществуващите партньорства, но и диверсификация в икономическите и търговски отношения, в сферата на енергетиката и туризма, заяви президентът. Румен Радев допълни, че за България е важно да възобнови партньорствата си с държави и региони, с които е имала изградени дългогодишни двустранни отношения.
Ще продължаваме да разчитаме на ангажираността на АПКБ за установяване на още по-интензивно сътрудничество за популяризирането на България, на нашите културни и научни постижения, възможностите за туризъм, за привличането на нови инвеститори и партньори в нашата страна, подчерта държавният глава. Като перспективни сектори бяха откроени области като иновации, образование и туризъм. "Задълбочаването на обмена в образованието и науката дава трайни и дългосрочни резултати, които стимулират контактите между хората и бизнеса“, заяви Румен Радев. Обща бе позицията, че за да се подобри обменът между държавите, е необходимо ускоряване на процеса по издаване на визи от страната ни, което изисква целенасочени усилия, както за ангажиране на необходимия брой служители, така и за дигитализация на процеса.
Българските компании от сферата на високите технологии и иновациите са изключително успешни и страната ни се утвърждава като център на информационните технологии в Югоизточна Европа, посочи още президентът. По думите му, сътрудничествата в технологиите на бъдещето носят ползотворен резултат, когато надхвърлят държавните граници и се мултиплицират на международните пазари.
По време на срещата бе подчертано, че успешното развитие на двустранни отношения, в която и да е сфера от взаимен интерес, изисква България да утвърждава върховенство на правото. От асоциацията поздравиха държавния глава за системните му действия в тази посока и го призоваха да продължи да вдига флага на върховенството на закона. Президентът посочи, че са необходими още гаранции за защита на частната собственост и на свободния бизнес, като изрази надежда обществената енергия да укрепи демократичните процеси.
От Асоциацията на почетните консули в България, по чиято инициатива се проведе днешният разговор, изразиха желание за регулярност на срещите с държавния глава с цел установяване на трайно сътрудничество, за да се подпомогне развитието на двустранните отношения в търговската, икономическата, културната и научната сфера.
