"Не искам тези консултации да ги превръщаме в предизборна кампания", заяви президентът Румен Радев по време на консултациите с ГЕРБ-СДС.

Радев запита и какво мисли ГЕРБ за промени в Изборния кодекс: "Трудно може да бъде намерен консенсус по тези въпроси, ако се събере мнозинство, промените в Изборния кодекс ще бъдат обсъдени на масата", допълни президентът.

Сачева запита колко е удачно промените в Изборния кодекс да бъдат направени непосредствено преди изборите.

Сачева призова Радев да участва на следващите избори. "Аз не говоря за политически проект, но от години непрекъснато се говори и ми се внушава. Мисля, че не е мястото тук за дебати има ли го няма и дали котката е жива или умряла", отвърна Радев.