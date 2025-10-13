Радев: Образованието трябва да се развива на основата на българските традиции и ценности

© Каквото и образование да развиваме, то трябва да бъде основано на здравия фундамент на изконните български ценности и традиции и да възпитава социална и обществена ангажираност. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща с представители на студентската общност на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“. Висшето училище е сред най-големите частни университети в България. В него се обучават над 4000 български и чуждестранни студенти в десетки бакалавърски, магистърски и докторски програми.



В рамките на разговора президентът открои ролята на студентите като двигател на обществените процеси, носители на идеали, ценности и на прогреса, които задават най-важното - перспектива за бъдещето. Затова, по думите му, политиката трябва да гарантира устойчиво и успешно бъдеще на България чрез подкрепа за младите хора.



В същото време държавният глава подчерта, че ако студентите се стремят само към лично благополучие, може и да постигнат някакво ниво на реализация на своите амбиции, но ако останат слепи, неми и глухи за обществено-политическите процеси, това благополучие ще бъде крехко. "Вашата лична чувствителност към обществените процеси и вашата гражданска ангажираност към тях са също толкова важни“, посочи президентът и добави, че индивидуалните усилия не могат да направят живота в страната добър. В това е голямата роля на образованието, по думите на Румен Радев, защото образованият човек трудно може да бъде манипулиран и свободата за него е висша ценност. "Той не може да се поддаде на манипулацията на политици с неимоверен апетит за власт, готови да погазят всичко в държавата“, допълни президентът.



Държавният глава посочи също така, че общото при всички успели държави е инвестицията им в изграждането и укрепването на ценностната система, психическата и физическа устойчивост на младите хора, така че да са подготвени за предизвикателствата на днешния конкурентен свят. Да, технологиите, науката и икономиката са важни, но най-важният капитал са младите хора, заяви Румен Радев и допълни, че именно тези, които навреме и по правилен начин влагат ресурс в тях, успяват.



Румен Радев отбеляза застъпващите се кризи в глобален план, които влияят и върху страната ни, като голяма част от тях остават нерешени. По думите му именно младите хора ще дават облика на българската реакция по всички тях. Конкуренцията в областта на икономиката и индустрията все повече се измества в сферата на изкуствения интелект, посочи президентът в отговор на въпрос на студент. По думите му оттук нататък светът ще се разделя на държави, които развиват и използват тези процеси и технологии по най-добрия начин и ще определят степента на обществения прогрес, и на държави, които не развиват тези технологии и ще изпълняват готови решения. Държавният глава заяви още, че е необходимо да се намери баланс при развитието на новите дигитални технологии, така че да се запази критичното мислене и креативността на младите хора. Вече няма малки и големи държави, а държави с малки и с големи амбиции, които имат решителността да успяват. Надявам България да бъде държава с големи амбиции, посочи президентът.



Сред темите, които бяха обсъдени в рамките на срещата бе също автономията на университетите, равнопоставеността между държавните и частните висши училища, както и недостатъчно добре развитата връзка между образованието, институциите и бизнеса.



Като предизвикателства пред младите хора в България Румен Радев открои равния достъп до качествено образование, възможностите за професионална реализация и здрава обществена среда. По думите му те определят най-важния въпрос пред тях – дали да останат в България, или да търсят реализация зад граница. Като друго предизвикателство президентът определи сблъсъка на идеалите, ценностите и принципите, които младежите получават в рамките на своето обучение, с грубата действителност в страната.



Във Варненския свободен университет държавният глава проведе среща също така с академичното ръководство, в рамките на която се запозна с дейността на Варненския свободен университет, както и с визията за неговото развитие до 2030 г. Румен Радев открои разнообразието от специалности, които обхващат широк спектър на професионални сфери и подчерта високите академични резултати и авторитета на висшето училище, както и усилията на ръководството да развива качествен и пълноценен образователен процес.



Академичното ръководство връчи на президента Радев златен плакет на Варненския свободен университет.



При посещението си във Варненския свободен университет държавният глава беше придружаван от съпругата си Десислава Радева.