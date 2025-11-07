Румен Радев пред журналисти, във връзка с темата за особения управител на "Лукойл".
Според него рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, който да има капацитет да я развива. Относно държавната намеса, според него това е краен вариант.
Във връзка с Бюджет 2026:
"Този бюджет е по-скоро инструмент за политическо оцеляване и някакви измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната. В него няма визия, няма реформи, няма стимули за растеж. Виждам обратното - задушаване на икономиката", обясни Радев.
За санкциите "Магнитски":
"Коалиция "Магнитски" затъва под тежестта на голямото "Д". Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии - една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски. Даже вчера Борисов изрази своята лобистка теза в подкрепа на Пеевски и е съвсем естествено е Британското посолство да го опровергае, защото не можеш да заблуждаваш целия свят и този раздут балон рано или късно ще се спука" посочи държавният глава.
Радев: Притеснен съм управляващите да не доведат "Лукойл" до сценария на "Булгартабак"
/
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
06.11
Отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"
06.11
Костадинов за забраната за износ на горива: Ще внесем официално запитване до Европейската комисия защо няма реакция от тяхна страна
06.11
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
05.11
"Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла": Изпълнителният директор на Gunvor Group е убеден, че ако сделката бъде сключена няма да има обратно изкупуване на активите
04.11
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
04.11
Енергиен екперт: Назначаването на особен управител в "Лукойл Нефтохим Бургас" е задължително за защитата на българския пазар
04.11
Домбровскис: Няма индикации за проблеми със сигурността на доставките на петролни продукти в ЕС
03.11
/
Омбудсманът сезира Конституционния съд заради изискването на платени глоби при извършване на ГТП
12:50
Шефът на АИКБ: Предприятията са платили около 10 милиарда лева за грешки в енергетиката и заради корупция
06.11
Станислав Попдончев, БСК: Увеличението на данък дивидент много ще увреди интересите на българските предприятия
06.11
Анонимен
преди 9 мин.
Ми айде намери го надеждния собственик. Тея констатации са за бавноразвиващи. Мераклиите за Лукойл са ,като теб. Кукли на конци.
