Румен Радев.
Той попита къде са листите на най-шумните в искането да представи листи. "Вече заявих, че ние ще спазим законовия срок, в който ще представим и листите, и програмата", допълни Радев.
По думите му миналата година са ни лъгали, че няма да има поскъпване с еврото, а сега ни лъжат, че няма пряка заплаха и проблем за България след ударите срещу Иран.
"Правителството трябва да си извади главата от пясъка и откровено да признае, че ни очакват нелеки изпитания. Домакинствата вече изнемогват след сметките от първите два месеца. Малкият бизнес изнемогва. Правителството трябва да разгледа какви са реалните запаси от суров петрол, горива и газ", каза още той.
Радев е на мнение, че кабинетът трябва да проследи всички количества и ценообразуването на електроенергията от производителя до крайния потребител.
"Надявам се Г-7 да освободят резерви, за да минимизира кризата с цените на петрола. Прерогатив на Илияна Йотова е свикването на Консултативен съвет за национална сигурност. Преди това изпълнителната власт трябва да направи анализ", заключи той.
Радев: Ще участвам в листите. Ще бъда в парламента, а не от дивана
© Булфото
