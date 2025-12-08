Карлос Насар носят световно признание за страната ни и обединяват цялата нация. Това написа във Фейсбук профила си президентът Румен Радев.
"От изключително значение е, че техните постижения стимулират хиляди млади хора да се стремят към победа в името на България. Истинският триумф и в спорта, и в живота, изисква достойно отношение, много труд, посветеност, себеотрицание и воля. За мен беше удоволствие да разговаряме за предизвикателствата, успехите и перспективите пред българския спорт с големия човек и спортист Карлос Насар", пише още той.
Радев: Спечелените титли от българските атлети като Карлос Насар обединяват цялата нация
Още от категорията
/
Христина Христова: Изтеглянето на бюджета и преразглеждането му спаси страната ни от "румънския сценарий"
19:39
Румяна Коларова: Големият страх е, ако се появи партия на президента, дали тя няма да ерозира фатално с БСП, с ПП и с "Възраждане"
19:04
Стана ясно колко ще е средната пенсия в евро и на колко ще се пенсионират мъжете и жените през 2026 година
15:47
Борислав Гуцанов: Всички уязвими групи в обществото са защитени през бюджета ДОО за 2026 година
15:01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.