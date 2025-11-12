Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган във връзка с инцидента с военния самолет C-130 на турските военновъздушни сили в близост до границата между Грузия и Азербайджан.
"Фокус" припомня, че грузинският министър на вътрешните работи Гека Геладзе съобщи, че от 20-те души на борда, са открити телата на 18 от тях. "Издирването на двама души продължава", каза още тя.
Българският президент изразява от името на българския народ и от свое име съболезнования на семействата на загиналите, както и съпричастността си с всички работещи на нелекото и отговорно професионално поле на отбраната.
Радев изпрати съболезнователно писмо до Ердоган по повод катастрофата с военния самолет С-130
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Костадин Костадинов за "Лукойл": Пращаме делегация на "Възраждане" в Русия за разговор с Медведев!
12:49
Ивайло Мирчев за "Лукойл": Не се знае какво ще стане с цените на горивата у нас след 21 ноември!
12:13
Енергийният министър: Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно - за 2 месеца
10:00
Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
08:44
Илиян Василев: Политиците се опитват да решават сложни енергийни въпроси с декрети, вместо с професионален и дългосрочен подход и кадри
08:43
Министър Тахов: МЗХ обмисля да предостави държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.