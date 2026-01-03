Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до президента на Конфедерация Швейцария Ги Пармелин по повод трагичния инцидент в курорта Кран-Монтана, при който десетки души загубиха живота си, а над сто други бяха ранени при пожар.
Румен Радев изразява съпричастност от името на българския народ и от свое име към близките и роднините на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите при инцидента.
Радев изрази съболезнования по повод трагедията в Кран-Монтана
