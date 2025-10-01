Новини
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
Автор: Илиана Пенова 12:01Коментари (0)127
© Булфото
Президентът Румен Радев прие в Президенството волейболистите, донесли безкрайна радост на българския народ - мъжкият национален отбор!

На церемония в Гербовата зала на "Дондуков“ 2  Радев удостои волейболистите, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол с почетни плакети.

"Всички изживяхме вашият победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече. Вие ни донесохте велика обединяваща емоция, която ни припомни славното Американско лято от 1994 г. Няма да се обръщам към вас с "момчета". Бяхте момчета, когато дойдохте преди 2 години след бронза от Катар. Днес в Гербова зала сте достойни български мъже, приели да отстояват честта на родината". С тези думи се обърна към българските "лъвове" Румен Радев.

"Преди две години ви споделих, че сте лъч надежда. Днес мога да заявя, че сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България. Това, което постигнахте, е много повече от спортен триумф. С всяка извоювана точка извайвахте пред очи една нова България, в която успяваш не с тарикатлък, а с труд, воля и отговорност", заяви президентът.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
