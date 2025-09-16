Радев назначи Християн Христов за временен директор на "Военна полиция"

© Булфото (архив) Президентът Румен Радев издаде указ, с който назначи Християн Димитров Христов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност директор на служба "Военна полиция“, считано от 19 септември 2025 г. до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година.



С друг указ, бе освободен бригаден генерал Ивайло Евтимов Сотиров от длъжността директор на служба "Военна полиция“ и от военна служба, считано от същата дата.