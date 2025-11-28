Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На 1 декември, понеделник, от 13.00 часа в УМБАЛ "Александровска“ в София президентът Румен Радев ще обяви началото на 23-ото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа“, която се провежда под патронажа на държавния глава и е насочена към здравето на българските деца.  В рамките на събитието ще бъдат отчетени резултатите от кампания 2024/2025 на благородната кауза.

Инициативата под надслов "Дари надежда на дете в беда“ за поредна година ще подкрепи деца с тежки хронични заболявания, състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за осъществяване на диагностика, лечение, рехабилитация, логопедична и психологична терапия.