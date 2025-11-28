Румен Радев ще обяви началото на 23-ото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа“, която се провежда под патронажа на държавния глава и е насочена към здравето на българските деца. В рамките на събитието ще бъдат отчетени резултатите от кампания 2024/2025 на благородната кауза.
Инициативата под надслов "Дари надежда на дете в беда“ за поредна година ще подкрепи деца с тежки хронични заболявания, състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за осъществяване на диагностика, лечение, рехабилитация, логопедична и психологична терапия.
Радев открива 23-ото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" на 1 декември
