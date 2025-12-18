Румен Радев. Учениците представиха пред президента народния обичай Коледуване с наричания за здраве и благополучие през новата година.
Президентът поздрави децата за прекрасните им изпълнения и че пресъздавайки народните обичаи, те съхраняват святите български традиции. Радев пожела на учениците здраве, успехи и сбъднати мечти.
След срещата си с държавния глава учениците имаха възможност да разгледат сградата на президентската институция, като посетиха Гербовата зала и многофункционалната библиотека на президентството.
Радев поздрави ученици, представили обичая Коледуване в президентството
©
Още по темата
/
След запитване от "Фокус": ГИТ обясни как ще се плаща на хората, които работят на смени и за тях празниците са делници
09.12
Танцьори от русенския клуб "Нашенци" превърнаха популярните туристически дестинации в Румъния в сцена на българския фолклор
07.12
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
06.12
Още от категорията
/
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
15:39
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните такси при въвеждането на еврото
13:30
МЕЧ на консултации при президента: Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства
11:46
Цветомир Николов: Трябва да се положат максимални усилия за удължаване на лиценза на "Лукойл" или за намиране на купувач
11:04
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.