Румен Радев, които днес беше в Кюстендил.
Публикуваме думите му без редакторска намеса:
Несъстоятелно е точно Бойко Борисов да говори за предателства, след като самият той предаде не само своята партия, а и цяла България в ръцете на Пеевски. Що се отнася до договора с "Боташ“, благодаря на министър Трайков, който макар и от дистанцията на времето, осъзна и призна за добрата идея и възможните ползи от този договор. Въпросът е той да се използва.
Лидерска битка се води от девет години и това е битката за освобождаване на България от олигархичния управленски модел, който докара страната ни до последно място във всички европейски класации. Тази олигархия се е просмукала на всички нива на държавния апарат. Тя не само ограбва публичния ресурс, тя притиска и рекетира бизнеса и нашата задача е всички заедно да разградим този порочен модел.
Листите на "Прогресивна България“ ще бъдат регистрирани в законоустановения срок. Ще бъде обявена и нашата политическа платформа и подробна програма с ясна насока за демонтаж на олигархичния модел и на корупционните практики, за много ясна посока към ускорено, устойчиво развитие на България, оздравяване на институциите, гаранция за мира и за възможностите на всеки български гражданин за истински европейски доходи и свободно развитие и живот в нашата родина.
©
Още по темата
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.