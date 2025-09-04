© Булфото (архив) виж галерията От името на България изразявам дълбоката си скръб за загубата на човешки живот при инцидента с фуникуляра в Лисабон. Това заяви в социалната мрежа Х президентът Румен Радев.



"Фокус" припомня, че броят на жертвите достигна 17, а ранените 20.



"Моите най-искрени съболезнования на президента на Португалската република Марсело Ребело де Соуза, семействата на жертвите и народа на Португалия в този трагичен момент", каза още Радев.



Известният трамвай Elevador da Glóriа дерайлира вчера около 18:00 часа местно време.