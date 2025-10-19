ЗАРЕЖДАНЕ...
Радев за коалиционния съвет: Нека дойде понеделник! Нещата се менят с часове!
©
"Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове", заяви Румен Радев пред журналисти.
В Смолян той посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок, возейки се в собствената си кола, вместо в бронирана на НСО.
Той бе придружен от съпругата си Десислава Радева.
Още по темата
/
Страхил Делийски: Засега нещата ще се решат с изпускане на парата, по-голяма динамика очакваме напролет
11:31
Политолог: Искането на Борисов за сваляне на Киселова е, за да се изключи възможност за премиер от обкръжението на Радев
18.10
Нидал Алгафари: Няма да има смени поне до Нова година – министрите ще останат тези, под въпрос е само съдбата на Наталия Киселова
17.10
Още от категорията
/
Александър Йорданов: Няма нужда българското външно министерство да чака искане от страна на Москва, за да каже "НЕ"
18:03
Даниел Вълчев: Да допуснеш едновременно да има и наводнение, и безводие – трябва да се изучава някъде
10:51
Нинова: Проблемът с водата се разраства най-много в районите, където се хвърлят най-много пари
09:24
Любомир Каримански: БВП расте, в същото време дефицитът ни расте, което е абсолютно ненормално
18.10
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
18.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.