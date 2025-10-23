Сподели close
"Очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България. Това е много важно. Как точно ще се изразят санкциите, тепърва ще се уточнява. Възможна е ескалация", заяви пред журналисти президентът Румен Радев след като САЩ наложи санкции срещу най-голямата частна руска петролна компания "Лукойл", която е собственик на българската рафинерия "Лукойл-Нефтохим".

По думите му всеки ден, в който тази война продължава, ще има ескалация във всички останали сфери.

"Задача на правителството е да няма криза на горивата и да не се вдигат цените", каза още Радев.