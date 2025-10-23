ЗАРЕЖДАНЕ...
Радослав Бимбалов: България е в процес на прогресивно обезчовечаване, причинено от организирана простащина
Повод за думите му са събитията у нас през последните дни. Ето върху кои от тях акцентира Бимбалов.
18-годишен, взел книжка на предния ден, убива себе си и още двама 17-годишни в тежка катастрофа.
15-годишен наръгва с нож друг 15-годишен на ескалатора на столичен мол, жертвата почива малко по-късно. Хората почти не забелязват, понеже "сбиванията се случват непрекъснато тук вътре".
25-годишен мъж застрелва 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат, после ги подпалва. Някак оцелява само малкото братче, което успява да избяга.
Това са новини от последните три дни.
"Няма да стане с нов материал в учебниците, още по-малко религиозен такъв. Добродетелите не са предмет, те са пример. Трябва да премахнем лошите примери към младите, за да искаме от тях да бъдат добри хора.
Вече сме закъснели, но все пак трябва да започнем все някога", заключва авторът.
Актуални теми
Аре бежи
преди 15 мин.
Браво! Повече публични личности трябва да проявяват смелост и да говорят за тези толкова наболели проблеми и дефицити в общество, морал, ценности, образование.
Сергей Пройчев
преди 38 мин.
прав си радо ама те повечето герои от крими сводките са цигани.А те ако не знаеш не са били човеци и не могат да се обезчовечат.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.