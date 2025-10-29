Рая Назарян е поредната задкулисна сделка! Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев по отношение на смяната на председателския пост- Наталия Киселова подаде оставка, а на нейно място бе избрана Рая Назарян.
Василев заяви, че формацията му е гласувала против.
"Едно мюре на задкулисието в лицето на Киселова се заменя с друго мюре в лицето на Рая Назарян. Бойко Борисов няма да успее да запази властта си дълго. Все повече изглежда, че Борисов е неспособен да изпълнява ангажиментите си и ще падне напролет – гръмогласно, а изборът на Назарян цели да се гарантира контролът над парламента“, допълни Василев.
Той коментира и темата за изтеклите проектобюджети на НЗОК и НОИ:
"В проектите се съдържат сериозни социални рискове и противоречия с обещанията на БСП. Евентуалното повишаване на осигурителните вноски, замразяване на майчинството за втората година или дори намаляване на минималната заплата с 20 лева са директен удар срещу политиката, с която БСП е взела гласове“.
Василев подкрепи предложението за съкращаване на държавната администрация.
"Огромна част от нея е зависима, а 30–40% от служителите по цял ден не вършат нищо. Това е наложителна стъпка за премахване на избирателния апарат на ГЕРБ“, каза Василев, а за НЗОК коментира, че в него не са предвидени пари за младите лекари.
"Вътре няма и стотинка за увеличение на заплатите на младите лекари“, въпреки публичните обещания", каза лидерът на МЕЧ.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.