Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Младите лекари няма да получат това, което очакват като възнаграждения. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев по отношение на Бюджет 2026. 

"Фокус" припомня, че вчера управляващите предложиха минималната работна заплата да стане 620 евро, тоест 1213 лв., което според Василев няма как да накара хората да са доволни:

"Когато бюджетите влязат в зала, ще видите истинското лице на лицемерието“, добави депутатът.

"Хората няма как да са доволни от 20 лева корекция на минималната работна заплата, а работодателите със сигурност са по-доволни от това", каза Василев и допълни:

"Много пъти съм казвал, че има "ластик" на Бойко Борисов – той пуска едно нещо и когато види обществената реакция, прави корекции“.