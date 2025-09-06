Новини
Радостин Василев: Несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успя да раздели българската нация
Автор: Лора Димитрова 16:50Коментари (0)108
©
Днес си припомняме съдбовните дни преди 140 години, когато българският народ показва единство и мъдрост и взима в своите ръце съдбата си. Несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успя да раздели българската нация. Това написа лидерът на МЕЧ Радостин Василев във Facebook по повод 140 години от Съединението на България.

"Уважаеми българи,

На днешния ден препрочитаме една от най-светлите и паметни страници в новата българска история. С трепет си припомняме думите, които на 6 септември 1885 г. разтърсиха Европа: "Братя! Часът на нашето съединение удари!“.

Днес си припомняме съдбовните дни преди 140 години, когато българският народ показва единство и мъдрост и взима в своите ръце съдбата си. Несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успя да раздели българската нация

Съединението на Княжество България и Източна Румелия не е еднократен акт. Съществуването на младата българска държава, нейното свободно и възходящо развитие, нямаше да бъдат възможни без блестящата дипломатическа и военна защита на Съединението и всички скъпи жертви, дадени по време на Сръбско-българската война. Нека тяхната решителност и безкористност ни дават сили в стремежа да изградим модерна и просперираща България.

В днешни времена, повече от всякога България се нуждае от това да има национален идеал, който да обедини народа. Защото само заедно можем да преборим хората, които вече десетилетия грабят държавата и се опитват да продадат бъдещето ни.

Съединението укрепва самочувствието на българския народ. Той се изпълва с амбицията сам да твори своята историческа съдба! Може да го направи и сега!

Поклон пред дейците на Съединението!

Да живее България!"

