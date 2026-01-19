Румен Радев на политическия терен! Възприемаме партията му като възможен съюзник. Това написа лидерът на МЕЧ Радостин Василев на фона на политическите реакции след като президентът обяви, че подава оставка.
"Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения! За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции. Няма време за губене, време е за мъже", заключи той.
Радостин Василев: Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник!
© ФОКУС
Още по темата
/
Вигенин: Когато за милиони българи беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар, който дава посока
20:52
Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие
20:06
Изпълнителният директор на "Галъп": Не смятам, че има възможност и Румен Радев, и Илияна Йотова да подадат оставка - това би довело до държавнически сътресения
18:55
Крум Зарков: Евентуален проект на президента ще се позиционира стриктно в антикорупционната сфера
18:55
Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия, припознаха президента Радев като техен неформален лидер
07.01
Още от категорията
/
МВнР: Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите във влакова катастрофа в Испания
17:37
Андрей Новаков е вносител и преговарящ по новия европейски финансов план за регионалната политика на стойност над 780 млрд.евро
15:34
Иван Таков: Държахме да има конгрес преди изборите, който даде точно този нов заряд, който трябва на БСП
13:55
Икономисти с прочит на одита на Сметната палата: При еврофондовете корупционният риск рядко е "един човек взел подкуп"
13:35
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
11:24
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
11:22
Министерството на здравеопазването призовава за превенция по повод Европейската седмица за рак на маточната шийка
11:20
Доц. Орманджиев: Към момента няма юридическа бариера пред кандидатурата за служебен премиер на Андрей Гюров
10:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Neka da e lqto
преди 4 мин.
Ко каза бе пумаклък?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.