Радостин Василев в кулоарите на парламента след вчерашния мащабен протест и предстоящия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", предаде репортер на "Фокус".
"Вчера на площадите в много български градове се чу недвусмислено глас за оставка. Толкова силен глас с толкова категорична сила трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик. Това вече е непреодолима сила, която гарантира, че модела Борисов Пеевски не може да продължава", каза Василев.
"Оттук нататък управление в тази конфигурация ще е мъчение", констатира лидерът на МЕЧ.
Василев разкритикува "Продължаваме Промяната-Демократична България", че се опитват да приватизират протеста.
Радостин Василев призова Слави Трифонов да напусне управлението
