Бойко Борисов. Това заяви пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев.
Като основания за това Василев изтъква, че в два поредни дни Борисов признава, че е лобирал за премахването на санкциите на Пеевски.
"В закона пише, че който препятства лице, наказано по този закон, включително физическо или юридическо лице, се наказва с наказанията, предвидени в него", каза Василев. С действията си и лобирането Борисов е съучастник в прикриване на корупция", каза още Василев.
Радостин Василев ще поиска от САЩ и Англия да санкционират Борисов по "Магнитски"
©
Още по темата
/
Асен Василев: Когато бях служебен министър, предложих разширяване на обхвата на санкциите по "Магнитски"
05.11
Адв. Николай Хаджигенов за "Магнитски" 2: САЩ забодоха нож в масата и казаха: Вие не се справяте
19.02
Още от категорията
/
Йордан Цонев, ДПС: 17 години подпомагаме бизнеса и му осигуряваме среда, в която да се развива
16:23
ДСБ искат изслушване на министър Кирилов заради оставката на Обществения съвет за Националната детска болница
15:53
Отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"
13:36
Одобрено е Споразумение с Гърция за съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
05.11
Каналджии, пияни и дрогирани ще плащат стойността на чуждото превозно средство, с което са извършили престъпление
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.