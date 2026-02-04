Рая Назарян пред Рая Назарян. Така лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира вчерашното предложение на ГЕРБ-СДС към президента Илияна Йотова за избор на нов председател на Народното събрание, за да има още един кандидат за служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.
"Ако те са си намислили примерно Лъчо Мозъка да стане служебен премиер, или Пламен Тачев от Плевен, който си купува 5000-6000 гласа на избори, или Христинка от село от ИТН, която никога няма да я чуете да се изказва, да го кажат", заяви Василев.
От МЕЧ поискаха изслушване на енергийния министър в оставка Жечо Станков за завишаване сметките на тока като точка първа за 5 февруари, но предложението не мина.
"Кого да попита парламентът, няма кого, това е изпълнителната власт, тя се отчита пред законодателната, това е ролята на парламента. Българските граждани трябва да знаят - ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", Тошко Йорданов и БСП не позволиха да чуем защо сметките са двойни", каза още той.
Василев отбеляза, че има стотици сигнали на граждани за сметките за този месец, че от 100 лева са станали 100 евро и от 200 лева- 200 евро.
"Искаме изслушване на министъра, за да обясни при положение, че няма промяна в цената на тока от КЕВР, защо толкова са се повишили цените?", заяви Василев.
Радостин Василев за предложението за смяна на председателя на НС: Това е гавра с Рая Назарян
© ФОКУС
Още по темата
/
Проф. Николай Витанов: Ако приложим "Теорията на дългата коса" и изискване да няма връзки с хора, които да му предлагат по 10 млн. евро - служебният премиер трябва да е Маргарита Николова
03.02
Политически анализатор: ГЕРБ се опитват да замаскират отговорността си, че заедно с ПП-ДБ промениха Конституцията
03.02
Елисавета Белобрадова: Предлагам себе си за служебен премиер, дори нещо да объркам, няма да е фатално
03.02
Йотова към ПП-ДБ: Трябва да отговорим на очакванията на гражданите, за да върнем доверието в българските институции
03.02
ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер
03.02
Проф. Веселин Вучков: Вместо да усъвършенстваме правилата на вота, изборите се провеждат все по-некачествено
02.02
Още от категорията
/
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
08:39
Министерството на туризма подкрепи кандидатурата на Розовата долина за включване в списъка на ЮНЕСКО
03.02
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
03.02
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни към НПО-то
03.02
Икономисти: "Безумно" е евентуално актуализиране на удължен бюджет, политическата ситуация е ключова
03.02
Богдан Милчев: Политиците изпускат контрола, отказвайки да носят отговорност за това, което се случва по пътищата
03.02
Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.