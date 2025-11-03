"Райнметал" ще строи фабрика за барут и в Румъния
Споразумението бе подписано днес в присъствието на Армин Папергер, главен изпълнителен директор на Rheinmetall AG, и Илие Боложан, министър-председател на Румъния.
"Новото производствено съоръжение в Румъния е още една стъпка към нашата цел да постигнем годишен производствен капацитет от 20 000 тона барут до 2030 г.“. каза Папергер.
Rheinmetall има 51% дял, а Pirochim Victoria - 49%.
Производственият завод ще бъде построен във Виктория, окръг Брашов. Очаква се съвместното предприятие да създаде близо 700 работни места. Очакваният годишен производствен капацитет е около 300 000 модулни заряда с барут, изискващи приблизително 750 тона.
