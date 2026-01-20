Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, съобщават от АПИ. Температурите са в интервала от -16°С до -2°С. Има разкъсана облачност, а вятър духа в почти цялата страна.– в района на Лом – до 30 м;– в районите на Вълчедръм и Пишурка – до 50 м.