Ранено след побой от човек, но все още с вяра в хората: Среща с кучето терапевт Смайли

© NOVA Отбелязваме Международния ден на кучето. Признание към най-добрия приятел на човека беше отдадено с различни инициативи в цялата страна.



Днес ви срещаме с дипломирано куче терапевт и неговия водач. Името на четириногото е Смайли. То постъпва в клиниката за бездомни животни с три фрактури на крайниците. Причината - побой. Осиновява го Антония Рикова, която успява постепенно да му върне доверието в хората.



"Тъй като беше бит от човек, той се страхуваше дори да го погалиш и се напишкваше. Той показа страхотно желание да се довери на човек, да започне да учи и така се дипломира като нашето първо терапевтично куче", разказва Антония, която е инструктор и треньор в "Четири лапи". Функцията на Смайли е да радва хората, да им дава увереност и да ги усмихва. "В момента ходим в детската болница в София, в Старчески домове, работим с деца с различни затруднения – в учене, в писане, в четене", казва водачът на кучето. За да подновява статута си всяка година, животното полага изпити във виенски институт.



В Международния ден на кучето от Фондация "Четири лапи" избират столичното летище, за да информират как безопасно да бъде качен домашен любимец на самолет. Посочват, че паспортът трябва да е актуален, имунизациите трябва да са направени, а кучето да е с регистриран микрочип. "Важно е и с тях да има любима играчка, любимо одеяло, които да им напомнят на вкъщи и да не се страхуват", посочва Мария Петрова, предаде NOVA.



За най-малките кучетата са любов. "Аз имам много животни и много се грижа за тях. Много ги обичам и за мен е важно те да имат добър начин на живот, защото те също го заслужават. За мен моите кучета са семейство, те са като братя", казва 10-годишната Евгения. "Аз много обичам да си ги гушкам, да си ги взимам. Просто много ги обичам. Ако видя животни, моля мама и тате да ги вземат с нас вкъщи, да сме заедно и да си прекарвам времето с тях вечно", добавя Йоана, която е на 14 г.



Място за спор няма - кучето е най-добрият приятел на човека.