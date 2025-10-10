ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия
"Логически бихме могли да очакваме да изменят мярката за неотклонение на Благомир Коцев предвид факта, че двама души, които са същи ангажирани с това обвинение, което има срещу него, са под домашен арест. Същевременно аз изразявам безпокойство за така бързото насрочване на това заседание. Изненадващо бързо се насрочи. Най-вероятно от прокуратурата са разбрали, че основният защитник на Благомир Коцев Ина Лулчева не е в България и са побързали да насрочат заседание. Другият му защитник трябваше да пътува от Варна днес и това затормозява процеса. Това ускоряване на насрочването на заседанието ми напомня за едно забавяне на насрочването от това лято, което в професионалните среди се тълкува като изчакване на удобния съдебен състав", каза Бойко Рашков.
Рашков коментира обвиненията към него, че Антикорупционната комисия е създадена по негов аршин и, че е негова "бухалка".
"Никога никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия. Никога не съм давал подобно съгласие".
Бойко Рашков обясни защо ПП-ДБ събира подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия.
"Антон Славчев никога не е избиран от Народното събрание за титуляр председател. Ние имаме сериозни възражения, които ни дават основание да използваме аргументите на закона, че той не се справя. Този състав на комисията не работи в съответствие с българските наказателни закони. Те бавят процесите, упражняват недопустимо по закон притискане върху участници в наказателните дела, един от които е зам.-кметът на Варна Деян Иванов. Има данни, че някои от заплахите са отправени лично от Антон Славчев. Това по Наказателния кодекс е престъпление. Нашата прокуратура няколко месеца бездейства, защото от страна на и.ф. главен прокурор се дърпат конците от политически страни".
