Равносметката: През 2025 година учителите развиват уменията си
©
По Националната програма на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти“ са организирани общо 76 такива обучения, в които преподаватели споделят и предават на практика опита и уменията си на свои колеги.
Квалификацията на учителите е един от основните фактори за подобряването на качеството и ефективността на образованието и обучението.
Още от категорията
/
НЗОК: Сумата, изплатена за играещите в казина, докато уж са в болница, най-вероятно надхвърля 7 млн. лв.
11:33
Проф. Момчил Мавров за "хоспитализираните" в казина: Случаите засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договори за медицинска дейност
10:54
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или пакистански акцент, които твърдят, че са от поддръжката на банка
29.12
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо. Те пак чакат някакъв нов субект
29.12
"Да, България" в отговор на Борисов: Той действа по добре позната ченгесарска и пропагандна схема
29.12
Проф. Румяна Коларова: Годината показва, че политиците не са научили големите уроци от предишните 4 години
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.