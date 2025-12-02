Многохилядни протести в София и редица градове в страната белязаха вечерта на 1 декември. Основното искане на протестиращите беше оттеглянето на Бюджет 2026.
На мирни протести и шествия се събраха и жителите на много големи градове – като Пловдив, Варна и Бургас. Най-масовата демонстрация беше в столицата.
Ситуацията ескалира след 21:30 часа, когато част от събралите се граждани тръгнаха към централата на "ДПС - Ново начало". Там група от протестиращи доведе демонстрацията до ескалация. Пред централата на "ДПС - Ново начало" хвърчаха камъни, бомбички, колчета и бутилки.
Ескалация имаше и пред офиса на ГЕРБ "Оборище", който беше напълно разбит от група мъже.
По данни на полицията има над 10 задържани. Има и пострадали.
Равносметката: След мирния протест в София - безредици, задържани и пострадали
© Булфото
Протестиращите разбиха офис на ГЕРБ в София
23:18 / 01.12.2025
Президентът: Изходът е само един - оставка и предсрочни избори!
23:18 / 01.12.2025
Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да бъде депозирана...
23:19 / 01.12.2025
Камъни, бомбички, бутилки и лютив спрей пред централата на "ДПС-Н...
23:21 / 01.12.2025
Сънародниците ни във Виена също протестират
23:21 / 01.12.2025
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюдже...
23:20 / 01.12.2025
Актуални теми
