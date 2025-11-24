Рая Назарян по време на среща с председателя на парламента на Молдова Игор Гросу. Двамата разговаряха в рамките на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция.
Изразяваме непоколебима подкрепа за решението на правителството и народа на Молдова да следват проевропейски курс на развитие, който беше потвърден на проведения на 20 октомври 2024 г. референдум, подчерта Рая Назарян. Тя отбеляза, че принципът на собствените заслуги остава крайъгълният камък на процеса на присъединяване. Приветстваме силната политическа воля и постоянния ангажимент на Молдова да следва решително програма за реформи, съсредоточена върху усилията за укрепване на върховенството на закона, за справяне с корупцията и за изграждане на силни и устойчиви институции, допълни председателят на българския парламент.
България и Молдова поддържат традиционно отлични двустранни отношения, основани на силните исторически и културни връзки между нашите нации, както и на общите ни европейски ценности, отбеляза Рая Назарян. По думите й многобройната българска общност в Молдова е градивен елемент на контактите между двете страни и допълнително мотивиращ фактор за развитие на сътрудничеството.
Оценяваме високо условията, включително нормативната рамка, създадени от властите в Молдова, с оглед съхранението на националната, културна и езикова идентичност на българската общност в страната, посочи председателят на Народното събрание. Нашата страна настоява за намиране на подходящи варианти за осигуряване на правни гаранции за запазване на Тараклийския район като отделна териториална единица или като обособена единица от по-голяма административно-териториална структура със запазване на известна автономност и възможности за местно самоуправление в културно-образователната сфера, заяви Рая Назарян.
Председателят на парламента на Молдова Игор Гросу подчерта добрите двустранни отношения и заяви, че Молдова разчита на подкрепа от България в процеса на интеграция в ЕС. Игор Гросу отбеляза важността на сътрудничеството в областта на енергийната сигурност и ролята на България в регионален план, включително за осигуряването на алтернативни доставки на природен газ.
Рая Назарян: България е готова да подпомогне Молдова по нейния път към присъединяване към ЕС
©
Още по темата
/
Рая Назарян: България ще подкрепя конструктивната роля на ПАЧИС в решаването на предизвикателствата пред Черноморския регион
23.11
Назарян: България и Китай ще продължат да си сътрудничат, високо ценим традиционните приятелски двустранни връзки
22.11
Голям проблем пред собствениците на земеделски земи: Предлаганите промени според тях са противоконституционни
20.11
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби
20.11
Още от категорията
/
Асоциация за електромобилност: МВР няма основание да глобява водачи на тротинетки за липса на регистрация
14:52
Рая Назарян: Приветствам усилията на Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна
13:20
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява всичко това, което се случи у нас през последните 4 години
23.11
Столичната лекарска колегия подписа споразумение за специализирани хирургични обучения Букурещ
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.