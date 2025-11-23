Рая Назарян пред участниците в заседанията на Бюрото и Постоянния комитет на Асамблеята. От 23 до 25 ноември 2025 г. София е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС.
Вярвам, че в София парламентаристите от държавите членки на Асамблеята ще демонстрират общата си воля да продължат да съдействат за задълбочаване на регионалното сътрудничество и за преодоляване на предизвикателствата в региона на Черно море, отбеляза председателят на Народното събрание. Рая Назарян посочи, че сред важните за страната ни теми са опазването на околната среда, управлението на морските ресурси, регионалната устойчивост, управлението на кризи, културно-образователния обмен и туризмът. Като страна членка на ЕС България ще продължи да насърчава интерпарламентарното взаимодействие с Европейския парламент, както и с други международни и регионални организации, в които участва, добави председателят на парламента.
Рая Назарян изрази увереност, че парламентаристите ще имат задълбочени дискусии по време на 66-ата Генерална асамблея в София, която е на тема "Сътрудничество с Европейския съюз и други международни организации“. Председателят на българския парламент представи кандидатурата на ръководителя на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС и председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации Петър Кънев за заместник-председател на Асамблеята.
На заседанието на Бюрото на ПАЧИС бяха утвърдени проектите на дневния ред на 66-та пленарна сесия, дневния ред на Постоянния комитет, както и програмата за работа на Генералната асамблея. Представена беше информация за участието на представители на ПАЧИС в международни събития в периода декември 2024 – юни 2025 г.
Постоянният комитет на ПАЧИС обсъди плановете за дейността на трите постоянни комитета през първата половина на 2026 г.
