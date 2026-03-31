Рая Назарян и участниците във втората парламентарна Среща на върха почетоха паметта на жертвите от клането в Буча. Те присъстваха на възпоменателна церемония в църквата "Свети Андрей“.
Няма човек, който да остане равнодушен към събитията, които са се разиграли в Буча, заяви Рая Назарян. Те шокираха цялата световна общественост с бруталността си и с пълното незачитане на всички хуманни норми, посочи тя. Тук съм, за да покажа, че няма да забравим убийството на стотици невинни граждани в Буча и ще настояваме да се създадат международни механизми за търсене на отговорност от извършителите, отбеляза председателят на парламента.
Рая Назарян посочи, че престъпленията на агресора в Буча не са изолирани инциденти, а част от по-широк модел на системно насилие, извършвано от руските сили в цяла Украйна. Вярвам, че усилията за определяне на стабилни международни механизми за търсене на отговорност ще бъдат способни да се справят с пълния спектър от нарушения, подчерта тя.
Във втората парламентарна Среща на върха в Буча, организирана от Върховната рада на Украйна, участват председатели и членове на ръководствата на национални парламенти на страни членки на ЕС, Молдова, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и на Европейския парламент, Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на ОССЕ.
©
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.