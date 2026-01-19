Рая Назарян.
По думите на председателят на Народното събрание ГЕРБ няма страх нито от Радев, нито от някой друг.
"Това е нормалната политическа ситуация - да има проекти с идеи, да печелят с убеждения и аргументи, добави тя.
Рая Назарян за евентуално включване на президента в изборите: В ГЕРБ нямаме страх от Радев. Всеки има право да се включи
©
Още по темата
/
Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия, припознаха президента Радев като техен неформален лидер
07.01
Ивайло Илиев: Не се очаква Радев да бави топката, повишеното напрежение налива политически капитал в негов бъдещ субект
14.12
Още от категорията
/
Андрей Новаков е вносител и преговарящ по новия европейски финансов план за регионалната политика на стойност над 780 млрд.евро
15:34
Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
15:34
Иван Таков: Държахме да има конгрес преди изборите, който даде точно този нов заряд, който трябва на БСП
13:55
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
12:10
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
11:24
Министерството на здравеопазването призовава за превенция по повод Европейската седмица за рак на маточната шийка
11:20
Доц. Орманджиев: Към момента няма юридическа бариера пред кандидатурата за служебен премиер на Андрей Гюров
10:03
Гроздан Караджов: Дебат за скенери и нови устройства "в 12 без 5", два месеца преди избори, е несериозен
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 46 мин.
Напротив, вижда се от всички, че сте умрели от страх
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.