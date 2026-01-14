Сподели close
Депутатите от 51-ото Народно събрание се върнаха на работа след триседмичната си ваканция. 216 депутати се регистрираха в първия работен ден. 

"Днес започва петата сесия на 51-ото Народно събрание, която ще бъде и последна за този парламент. Да не забравяме защо сме избрани, а да защитаваме обществения интерес и чрез парламентарния контрол", заяви в началото на пленарното заседание председателят на НС Рая Назарян.

Тя призова за конструктивен дух и добросъвестност. "Надявам се предизборната кампания да не нажежи страстите в пленарната зала и гражданите да не станат свидетели на обиди и конфронтация. Вярвам, че народните представители могат да бъдат градивни, толерантни и диалогични, а с компетентността си, с морала и с опита си, да изградят образа на съвременния народен представител", допълни Назарян.

В началото на заседанието парламентът почете с минута мълчание паметта на футболната легенда Димитър Пенев. Петата сесия на 51-вото НС започна с химна на Република България, а при химна на ЕС по традиция депутатите от "Възраждане" демонстративно седнаха по местата си.