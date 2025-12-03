Рая Назарян и е взето на 28 ноември.
Първа точка в днешната проектопрограма е именно предложението на президента Румен Радев, внесено на 12 май. Тъй като днес е първа сряда от месеца, парламентарните групи имат право да включват точки задължително в дневния ред – възможност, от която този път се възползва "Възраждане".
Въпросът на референдума гласи:
"Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута ‘евро’ през 2026 г.?"
От партията на Костадин Костадинов настояват, че подобно решение не може да бъде взето без допитване до народа, а българската икономика според тях не е подготвена за еврозоната.
Разпореждането на Назарян идва в контраст с действията на предшественичката ѝ Наталия Киселова, която върна предложението към президентската институция, обявявайки го за противоконституционно. По-късно Конституционният съд постанови, че председателят на парламента няма правомощие да решава еднолично съдбата на национален референдум.
Рая Назарян задвижи процедурата по референдума за еврото
Почина Искра Димитрова
10:08
