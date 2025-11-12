Разбиха ОПГ за фалшиви документи, действали в няколко области
©
Акцията е реализирана днес на територията на областите Велико Търново, Търговище и София. Полицейските действия са осъществени под надзора на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Образувано е досъдебно производство за престъпления по чл. 321, ал. 6 и чл. 308, ал. 2 от НК.
В хода на операцията по Закона за МВР са задържани двама мъже – на 45 и 49 години. Разследването обхваща изготвяне на официални документи, издавани от различни институции.
При проведените действия са претърсени шест имота и един автомобил. Намерени и иззети са компютърни устройства, принтери, мобилни телефони, както и множество копия и официални удостоверителни документи – свидетелства за регистрация на МПС, лични карти, нотариално заверени пълномощни, декларации и други.
Работата по документиране и доказване на цялостната престъпна дейност продължава.
Още от категорията
/
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
09.11
Продават ни чанти, обувки и дрехи на изключително завишени цени във Facebook, можете да се опарите с над 300 лева за нещо, което струва по-малко!
08.11
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
01.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.