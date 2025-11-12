Организирана престъпна група за изготвяне и разпространение на фалшиви документи разбиха при спецакция във Великотърновско. Задържани са двама мъже. За операцията съобщиха от Областна дирекция на МВР, като уточняват, че тя е проведена от ГДБОП.Акцията е реализирана днес на територията на областите Велико Търново, Търговище и София. Полицейските действия са осъществени под надзора на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Образувано е досъдебно производство за престъпления по чл. 321, ал. 6 и чл. 308, ал. 2 от НК.В хода на операцията по Закона за МВР са задържани двама мъже – на 45 и 49 години. Разследването обхваща изготвяне на официални документи, издавани от различни институции.При проведените действия са претърсени шест имота и един автомобил. Намерени и иззети са компютърни устройства, принтери, мобилни телефони, както и множество копия и официални удостоверителни документи – свидетелства за регистрация на МПС, лични карти, нотариално заверени пълномощни, декларации и други.Работата по документиране и доказване на цялостната престъпна дейност продължава.