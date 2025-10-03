© Facebook виж галерията След вчерашния снеговалеж на територията на Национален парк "Пирин“ паднали дървета затрудниха движението по пътя от гр. Банско до хижа "Вихрен“ в ранните часове на деня. Благодарение на бързата намеса на парковите служители пътят беше разчистен и движението вече е възстановено. Почистен е също и горският път към хижа "Демяница“. Това съобщиха от Националния парк.



Призоваваме всички туристи през следващите дни да бъдат изключително внимателни при преходи във високите части на планината. Условията са вече зимни, а на места снегът покрива туристическата маркировка, което затруднява ориентацията.



Туристите, които не познават добре маршрутите, трябва задължително да използват мобилни приложения за ориентация.



Необходимо е да се тръгва добре екипирани – с топли дрехи, стабилни обувки и челници.



Преди предприемане на преходи винаги проверявайте актуалната метеорологична обстановка.



Дирекция "Национален парк Пирин“ напомня: планината изисква отговорност и добра подготовка.