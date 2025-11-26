Разглеждат на второ четене бюджетите на НЗОК и ДОО
Заложено е минималната работна заплата да стане 620 евро, максималният осигурителен праг става 2352 евро. Майчинството през втората година да се увеличи на 460 евро.
Отделени са допълнително 260 милиона евро за заплати на медицинския персонал.
Българският спортен тотализатор, се предлага да бъде даден на концесия за срок не по-малък от 15 години. Това е записано като предложение за промени между първо и второ четене на проекта за държавния бюджет за 2026 г. Предложението е на ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС - Ново начало".
