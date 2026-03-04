Като разглеждаме пазара на труда в ЕС, данните показват, че докато нивото на заетосте било 80,8% през 2024 г., нивото на заетосте било 70,8%, което води до разлика в заетостта между половете от 10,0 процентни пункта (п.п.). Разликата в заетостта между половете се определя като разликата между нивата на заетост на мъжете и жените на възраст 20-64 години. Данните са на Евростат, цитирани отВъпреки това, по отношение на, делът на жените, работещи на непълно работно време, в общата заетост е бил много по-висок (27,8%) от този на мъжете (7,7%). Същата тенденция е регистрирана и при временните договори (11,3% срещу 8,9%) и ситуациите на непълна заетост (3,6% срещу 1,6%), където делът на жените е бил по-висок от този на мъжете.Разликата в заетостта между половете е намаляла в 22 страни от ЕС за 10 годиниПрез 2024 г., следвана от Гърция (18,8 процентни пункта) и Румъния (18,1 процентни пункта). От друга страна, разликата е била почти незначителна във Финландия (0,7 процентни пункта) и сравнително тясна в Литва (1,4 процентни пункта) и Естония (1,7 процентни пункта).е намаляла с 1,1 процентни пункта. Тази тенденция е регистрирана в 22 страни от ЕС, като най-голям спад се наблюдава в Малта (-13,2 процентни пункта). Други намаления варират от -7,4 процентни пункта в Люксембург и -4,9 процентни пункта в Чехия до -0,2 процентни пункта във Франция.В Гърция разликата в заетостта между половете остана непроменена между 2014 и 2024 г. на ниво 18,8 процентни пункта, докато в Кипър (+2,3 процентни пункта),, Румъния (+0,6 процентни пункта) и Италия (+0,5 процентни пункта) тя се увеличи.